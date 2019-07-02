Kanada Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kanada Donanmasının NATO'da görevli askeri gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, sabah 08.30'da Ege Denizi yönünden boğaza giren, Kanada Donanmasının NATO'da görevli "FFH 333" borda numaralı Halifax sınıfı fırkateyni HMCS Toronto, 10.40'da Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen ve sahil güvenlik unsurlarının eşlik ettiği 134 metre uzunluğundaki geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: AA