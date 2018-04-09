Kanada Doğu Guta'daki Kimyasal Saldırıyı Kınadı

Kanada, Esed rejiminin Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği ve 78 sivilin ölümüne neden olan kimyasal saldırıyı kınadı.



Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanımından dehşete düştüklerini belirterek açıklamasında şunları kaydetti:

"Kalplerimiz, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleri ile beraber. Esed rejiminin tekrarlanan kimyasal silah kullanımı, bağımsız uluslararası araştırmacılar ve kuruluşlar tarafından doğrulandı. Bu, yerel halkı zorla teslim olmaya zorlamak için uygulanan bilinçli bir stratejinin parçasıdır. Kanada, Esed rejimini ve destekçileri olan Rusya ve İran'ı sivilleri bilinçli olarak hedef alan saldırıları gerekçesiyle kınamaktadır. Kimyasal silah saldırıları bir savaş suçudur. Kanada, uluslararası ortaklarının yanı sıra bu vahşetlerin sorumlularının hesap vermeleri için çabalarını tüm imkanlarıyla sürdürecektir. Sorumlu olanlar adalete teslim edilmeli ve masum sivillerin katliamı sona ermeli."