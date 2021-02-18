Kanada, darbeye tepki olarak Myanmar askeri yetkililerine yaptırım kararı getirdi
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Kanada, darbeye tepki olarak Myanmar askeri yetkililerine yaptırım kararı getirdi

18.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:30
Kanada, darbeye tepki olarak Myanmar askeri yetkililerine yaptırım kararı getirdi

Kanada, Myanmar'da askeri darbeyi gerçekleştiren 9 askeri yetkiliye yaptırım kararı getirdiğini duyurdu.

Kanada, Myanmar'da askeri darbeyi gerçekleştiren 9 askeri yetkiliye yaptırım kararı getirdiğini duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'daki darbeye yanıt olarak 9 Myanmar askeri yetkilisinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildiğini bildirdi.

Myanmar ordusu ve yeni kurulan Devlet İdare Konseyinin kontrolü ele geçirdiğinden beri kitlesel keyfi gözaltıların arttığını vurgulayan Garneau, bilgiye erişimin kısıtlandığını, ifade, düşünce, toplanma ve gösteri hürriyetinin kısıtlandığını belirtti.

Garneau, şunları kaydetti:

"Yaptırımlar, Kanada'nın Myanmar ordusunun eylemlerini kabul etmeyeceği ve iradesini tamamen göz ardı edeceği yönünde net mesaj göndermek için bir yanıttır. Bu yeni yaptırımlar, Kanada'nın Myanmar'da olumlu bir değişime giden yolu bulmaya yönelik daha kapsamlı diplomatik çabasının bir parçasıdır. Myanmar halkı ve onların demokratik bir gelecek istekleriyle dayanışma içindeyiz.

Kanada, demokrasi ve insan hakları arayışlarında Myanmar halkının yanında duruyor. Demokratik olarak seçilmiş hükümetin yeniden kurulması çağrısında bulunan uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Myanmar ordusuna, askeri darbede haksız yere tutuklananların serbest bırakılması yönündeki çağrılarımızı yineliyoruz."

Yaptırımların, aralık 2007'de yürürlüğe giren Burma Özel Ekonomik Önlemler Yönetmeliği kapsamında uygulandığını dikkati çeken Garneau, bugün açıklanan 9 kişiyle birlikte Myanmarlı yaptırım uygulanan yetkili sayısının 54'e çıktığı bilgisini paylaştı.

Açıklamada, daha önce de silah ve askeri malzemelerle ilgili bir ticaret ambargosunun konulduğu ve bunun halen yürürlükte olduğu anımsatıldı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltı süresi iki kez uzatılan Suu Çii, 1 Mart'taki mahkeme duruşmasına kadar gözaltında tutulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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