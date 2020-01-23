Kanada'dan Volkswagen'e 150 milyon dolar emisyon cezası

23.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:04

Kanada'da mahkeme dizel emisyonu ihlali nedeniyle açılan davada suçunu kabul eden Volkswagen'e verilen 150 milyon dolarlık cezayı onayladı.



Volkswagen'e emisyon standartlarını ihlal eden 128 bin aracı Kanada'ya ithal ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Alman üretici Kanada Çevre Koruma Kanunları'na göre 60 farklı usulsüzlük yaptığı suçlamalarını ve yetkililerin yanlış bilgilendirdiğini kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle