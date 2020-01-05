Kanada'dan vatandaşlarına 'Irak'ı terk edin' çağrısı
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Kanada'dan vatandaşlarına 'Irak'ı terk edin' çağrısı

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşlara "Devam eden değişken, öngörülemeyen ve potansiyel olarak tehlikeli bir güvenlik durumu nedeniyle Irak'a seyahat etmekten kaçının. Irak'taysanız, güvenli olması durumunda ticari yollardan ülkeden ayrılın." çağrısında bulunuldu.

05.01.2020 00:13 | Son Güncelleme: 05.01.2020 00:13
Kanada'dan vatandaşlarına 'Irak'ı terk edin' çağrısı

, vatandaşlarından 'a seyahat etmekten kaçınmalarını, Irak'ta bulunanların da ülkeyi terk etmelerini istedi.


Uyarı, ABD'nin Irak'ta düzenlediği ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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