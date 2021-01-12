Kanada'dan, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e karşı yeni ticari önlemler

Kanada, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin hükümetine karşı yeni ticari önlemler aldığını duyurdu.

Kanada Küresel İlişkiler Ofisinden yapılan açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde etnik azınlıklara uyguladığı baskıcı takip, kitlesel keyfi gözaltılar, işkence ve zorla çalıştırmalardan "ciddi endişe" duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Kanada'nın Uygurların ve diğer etnik azınlıkların haklarını savunmak için, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırmalar sonucu elde edilen ürünlerin Kanada ile küresel tedarik zincirine girişini engelleme, ihracatı kontrol etme ve Kanadalı işletmelerin Çin'deki bağlantılı yapılarla iş yapmasının önüne geçme gibi kapsayıcı tedbirler aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 2019 verilerine göre, Kanada'nın Çin'e ihracatının 23 milyar dolar, Çin'den ithalatının ise 75 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

- Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin son yıllarda önemli bir üretim merkezi haline dönüştüğü biliniyor ve bir süredir, başta ABD olmak üzere, birçok ülke ve kuruluş, Çin'in bu bölgede insanları zorla çalıştırdığı iddialarına dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru