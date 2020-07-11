Kanada'dan Srebrenitsa mesajı Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedilerinden biri kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümü anısına bir mesaj yayımladı.

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedilerinden biri kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümü anısına bir mesaj yayımladı.

Champagne, mesajında, bugün Bosna-Hersek'teki Srebrenitsa Soykırımı'nın üzerinden 25 yıl geçtiğini belirtti.

Kanada olarak öldürülen 8 binden fazla Bosnalı Müslüman erkek ve erkek çocuk da dahil olmak üzere kurbanların anısını onurlandırdıklarını, ailelerinin ve sevdiklerinin yanında yas tuttuklarını vurgulayan Champagne, şunları kaydetti:

"Bu acı verici ve korkunç soykırımdan bu yana gerçeği ve adaleti aramaya devam edenlerin seslerine seslerimizi katıyoruz.

Barış Uygulama Konseyi'nin bir üyesi olarak Kanada, uzlaşma yolunda Bosna-Hersek'i desteklemeye kararlıdır. Bosna-Hersek'in istikrarlı, ekonomik olarak yaşayabilir ve çok etnik gruptan oluşan bir demokrasi olarak gelişimini destekliyoruz. Kanada tüm savaş suçlarını kesin olarak kınıyor. Önyargı ve hoşgörüsüzlüğün tehlikelerine karşı daima uyanık kalmalıyız."

Kaynak: AA