Kanada'dan Pekin Olimpiyatları'na "diplomatik boykot" uygulanması kararı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını, ancak sporcuların müsabakalara katılabileceğini açıkladı.

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın ardından bir ülke daha Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulama kararı aldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kanada'nın Pekin Kış Olimpiyatları'na "diplomatik boykot" uygulayacağını bildirdi. Trudeau, hükümetinin son aylarda müttefikleriyle bu konuda görüştüğünü söyleyerek, "Çin hükümeti tarafından tekrarlanan insan hakları ihlallerinden son derece endişeliyiz. Diplomatik temsilci göndermeyeceğimize şaşırmamalılar" dedi. Trudeau, sporcuların ise müsabakalara katılabileceğini belirtti.

(İHA)

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