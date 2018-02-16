Kanada'dan Myanmarlı Generale Yaptırım

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Arakanlı Müslümanlara karşı insanlık suçu işleyen General Maung Maung Soe'ye yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

Bakan Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, General Maung Maung Soe'ye yönelik yaptırımla bu kişinin ülkeye girişinin yasaklandığını ve mal varlıklarının dondurulduğunu belirtti.

Soe'nin, Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerinde kilit rolü, uygulamaları ve yetkileri olan bir ordu yetkilisi olduğu ifade edilen açıklamada, 688 bini aşkın Arakanlı Müslümanın bu yüzden ülkelerinden kaçmak zorunda kaldıkları kaydedildi.

Freeland, "Kanada, insanlığa karşı işlenen suçlarda sessiz kalmayacak. Rohingya halkı ve diğer etnik azınlıklar ile dayanışma içindeyiz. Myanmar'ın askeri ve sivil liderlerinin, tüm insanların insan haklarına saygı gösterme ve bu zulümlerden sorumlu tutulma yükümlülüğü vardır." ifadesini kullandı.

Yaşanan zulmün insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunu vurgulayan Freeland, Soe'nin ve ona bağlı birliklerin de büyük çapta bundan sorumlu olduklarını belirtti.

Myanmar Ordusu'nun Arakanlı Müslümanlara karşı uyguladığı şiddeti yöneten Soe hakkında aralık ayında ABD de benzer bir yaptırım uygulamıştı.