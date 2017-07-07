Kanada'dan Kargoyla Gönderilen Uyuşturucu, Rutin Posta Kontrolünde Tespit Edildi

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul ve İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, posta gönderisine gizlenerek, ülkeye kaçak yollardan sokulmaya çalışılan yaklaşık 500 gram esrar ele geçirildi. Gönderinin alıcısının İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda, evin esasen uyuşturucu madde imalathanesi olduğu ortaya çıkartıldı.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, yurt dışından gelen posta ve kargo gönderileri, başta dedektör köpekler ve narkotik madde tespit cihazları olmak üzere teknik cihaz ve sistemler vasıtasıyla kontrol edilerek, riskli görülenler açılıp, kapsamlı denetimden geçiriliyor. Bu kapsamda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Uluslararası Posta İşleme Merkezi'nde gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında, narkotik dedektör köpeklerin Kanada'dan gönderilen bir postaya aşırı tepki vermesi üzerine gönderinin açılması kararlaştırıldı. Narkotik madde tespit cihazlarıyla yapılan analiz sonucunda, paketin içerisinde uyuşturucu maddelerden esrar olduğu tespit edildi. Yapılan inceleme üzerine eşyanın alıcısı E.S.'nin İzmir'de ikamet ettiğini tespit eden Gümrük Muhafaza ekipleri, alıcının yakalanması için harekete geçti.



EVDE UYUŞTURUCU İMALATHANESİ



Operasyon kapsamında; gönderi, kontrollü olarak İzmir'e sevk edildi. İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından E.S.'nin esrar dolu paketi postadan teslim alması beklendi. Gönderinin teslim alınmaması üzerine E.S.'nin yaşadığı eve posta görevlisi kılığına giren ekiplerce operasyon düzenlendi.



E.S.'nin evde olmaması üzerine eve girerek, narkotik dedektör köpek Koen'le arama yapan ekipler, evin bir odasında bitki yetiştirildiğini tespit etti. Dedektör köpeğin bitkilere aşırı tepki vermesi üzerine yapılan analizde, söz konusu bitkilerin de uyuşturucu özellikte olduğu tespit edildi. Yapılan aramada ayrıca, uyuşturucunun piyasaya sürülecek şekilde hazırlanmasına yarayan 35 kalem aparatla kamuoyunda 'bonzai' olarak bilinen sentetik esrarın üretimine elverişli kimyasallar ele geçirildi. Olay sonucunda, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle aparatlara el konuldu. Olaya ilişkin soruşturmanın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi - Ankara