Kanada'dan IŞİD üyesini vatandaşlıktan çıkaran İngiltere'ye tepki; Letts artık sadece Kanadalı
Kanada, İngiltere'nin, İngiliz ve Kanada vatandaşı IŞİD üyesi Jack Letts'i vatandaşlıktan çıkarmasına tepki gösterdi. "Jihadi (Cihatçı) Jack" olarak bilinen Letts artık sadece Kanadalı. Letts'in YPG tarafından Kamışlı'da tutulduğu biliniyor
19.08.2019 00:59
Kanada, İngiltere'nin, İngiliz ve Kanada vatandaşı IŞİD üyesi Jack Letts'i vatandaşlıktan çıkarmasına tepki gösterdi.
Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı, "Jihadi (Cihatçı) Jack" olarak bilinen Letts'in vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com