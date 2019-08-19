Kanada'dan IŞİD üyesini vatandaşlıktan çıkaran İngiltere'ye tepki; Letts artık sadece Kanadalı

19.08.2019 00:59

Kanada, İngiltere'nin, İngiliz ve Kanada vatandaşı IŞİD üyesi Jack Letts'i vatandaşlıktan çıkarmasına tepki gösterdi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı, "Jihadi (Cihatçı) Jack" olarak bilinen Letts'in vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle