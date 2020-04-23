Kanada'dan getirilen 270 Türk vatandaşı Kırklareli'nde yurtlara yerleştirildi Kanada'dan Türkiye'ye gelen 270 Türk vatandaşı Kırklareli'nde iki yurtta karantina altına alındı.

Kanada'dan Türkiye'ye gelen 270 Türk vatandaşı Kırklareli'nde iki yurtta karantina altına alındı.

Kanada'dan Türkiye'ye uçakla getirilen 270 Türk vatandaşı Kırklareli'ndeki Evladı Fatihan ve Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alındı. Karantina altına alınan Türkler 14 gün boyunca tedbir amaçlı yurtlarda kendileri için özel olarak hazırlanan odalarda konaklayacak. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA