Kanada'dan Filistinlilere 25 milyon dolarlık insani yardım
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Kanada'dan Filistinlilere 25 milyon dolarlık insani yardım

Kanada'dan Filistinlilere 25 milyon dolarlık insani yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilere 25 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilere 25 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını açıkladı.

İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes devam ederken, hava saldırılarının büyük bir yıkıma yol açtığı Gazze Şeridindeki Filistinliler yeniden imar bekliyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail ile çatışmalardan etkilenen Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilere 25 milyon dolarlık insani yardım sağlanacağını duyurdu. Trudeau yaptığı açıklamada, yardımın doğrudan son çatışmalardan etkilenen savunmasız Filistinli sivillere ulaşmasını sağlayacak deneyimli kuruluşlara gönderileceğini ifade etti. Trudeau, "Bölgedeki son şiddet endişe verici. Yerinden edilen sivillerin, can kayıplarının ve ailelere yaşatılan acının rahatsız edici görüntülerini hepimiz gördük" diye konuştu.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould ise söz konusu yardımın zamanında sağlayacağını ve Gazze halkının son çatışmaların yol açtığı zarardan kurtulmalarına destek olacağını belirtti.

Kanada'nın Filistin'e desteği acil gıda yardımı, barınma, su, temizlik ve çocuklara psiko-sosyal destek sağlanması kapsamında 10 milyon dolar, tıbbi altyapı gibi insani ve yeniden imar çalışmalarını desteklemek için de 10 milyon dolar yardımı içeriyor. Ayrıca Filistinliler ve İsrailliler arasında kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın inşası için de 5 milyon dolar ayrıldı.

Öte yandan, Kanada, geçtiğimiz Aralık ayında da savunmasız Filistinlilerin artan ihtiyaçlarının karşılanması için 3 yıl içinde 90 milyon dolarlık bir yardım taahhüdünde bulunmuştu. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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