Kanada'dan Çin'e Uygur tepkisi: Toplama kamplarına son verin
Kanada Başbakanı Justin Trudeau Çin'deki Tiananmen katliamının 30’ncu yıldönümü kapsamında yaptığı konuşmada, Çin'in toplama kamplarındaki Uygur ve diğer Müslüman azınlıkların bırakılması çağrısında bulundu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau Çin'deki Tiananmen katliamının 30'ncu yıldönümü kapsamında yaptığı konuşmada, Çin'in toplama kamplarındaki Uygur ve diğer Müslüman azınlıkların bırakılması çağrısında bulundu.
Çin'in insan hakları siciline ilişkin "gerçek kaygılarının" bulunduğunu vurgulayan Trudeau, Pekin yönetiminin, "İnsan hakların, protesto hakkı ve ifade özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiğini" açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com