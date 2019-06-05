Kanada'dan Çin'e Uygur tepkisi: Toplama kamplarına son verin

Kanada'dan Çin'e Uygur tepkisi: Toplama kamplarına son verin

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Çin'deki Tiananmen katliamının 30’ncu yıldönümü kapsamında yaptığı konuşmada, Çin'in toplama kamplarındaki Uygur ve diğer Müslüman azınlıkların bırakılması çağrısında bulundu

Kanada'dan Çin'e Uygur tepkisi: Toplama kamplarına son verin

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Çin'deki Tiananmen katliamının 30'ncu yıldönümü kapsamında yaptığı konuşmada, Çin'in toplama kamplarındaki Uygur ve diğer Müslüman azınlıkların bırakılması çağrısında bulundu.

Çin'in insan hakları siciline ilişkin "gerçek kaygılarının" bulunduğunu vurgulayan Trudeau, Pekin yönetiminin, "İnsan hakların, protesto hakkı ve ifade özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiğini" açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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