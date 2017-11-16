Kanada'dan BM Barış Gücüne Destek

Kanada, BM barış gücü operasyonlarına gelecek 5 yılda toplam 21 milyon dolarlık mali katkı ile askeri personel ve ekipman desteği sağlayacağını açıkladı.



Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Vancouver kentinde toplanan BM Barış Gücü Savunma Bakanları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin barışı koruma geleneğini devam ettireceklerini söyledi.



Trudeau, barışın tesis edilmesi için diğer ülkelerle nasıl çalışacaklarını bildiklerini belirterek "Bunun için yenilikçi fikirlere sahibiz ve daha da önemlisi, bu yeni fikirleri uygulamaya koymaya istekliyiz." dedi.



200 asker hazır



Trudeau'nun açıkladığı Kanada BM Barış Gücü Destek Planı'na göre, Trudeau hükümeti resmi olarak, BM barışı koruma misyonları için nakliye ve saldırı helikopterleri, askeri nakliye uçağı, askeri ekipman ve 200 kişilik bir askeri birlik hazırladı. Başbakan Trudeau konuşmasında, kadınların barış gücündeki rolünü artırmayı amaçladıklarını da belirtti. Trudeau, barış gücü misyonlarına 5 yıllık bir dönem için verecekleri 21 milyon dolarlık desteğin 6 milyon dolarının, BM'deki reformlar için, geri kalan 15 milyon dolarının ise bu alanda görev yapacak görevlilerin eğitim ve güvenlikleri için kullanılacağını kaydetti.



"Birliğin görev yeri henüz belli değil"



Trudeau, konferansın ardından düzenlediği basın toplantısında, hazırlanan 200 kişilik barış gücü birliğinin nerede görevlendirileceğine dair henüz karar alınmadığını söyledi. Bir süredir barış gücü misyonlarından uzak kalan ülkesinin, BM misyonlarına yeniden angaje olduğunu ifade eden Trudeau, "Barış gücü birliğimizin nerede görevlendirileceğinden çok Kanada'nın bu konuda en iyiyi nasıl gerçekleştirebileceğine odaklanıyoruz" dedi.



Türkiye'yi Müsteşar Ali Fidan temsil etti



Öte yandan 14-15 Kasım arasında Vancouver'da gerçekleşen BM Barış Gücü Savunma Bakanları Konferansı'nda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan başkanlığında bir heyet temsil etti. Temaslarını AA muhabirine değerlendiren Fidan, konferansın Türkiye açısından son derece verimli geçtiğini anlattı.



Fidan, şunları söyledi:



"Güzel bir konferans oldu. Dünya ülkelerinin BM'nin barışı koruma çalışmalarına verecekleri katkılar değerlendirildi. Biz zaten BM çalışmalarına katkıda bulunuyoruz. Bizim açımızdan olumlu bir çalışma oldu. Ülkelerin daha önce planladıkları katkılar değerlendirildi. Biz daha çok barışı koruma etkinliklerine eğitim alanında katkılarımızı bildirdik. BM tarafından talep edilmesi halinde Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM barışı koruma karargahlarında görev yapmak üzere toplam 5 subayımızı görevlendirebileceğimizi ve 1 ay önceden haber vermek şartıyla bir C-130 askeri nakliye uçağımızla misyona katkı sağlayacağımız ifade ettik."