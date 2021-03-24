Kanada'dan 9 Rus yetkiliye "Navalny" yaptırımı
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Kanada'dan 9 Rus yetkiliye "Navalny" yaptırımı

24.03.2021 20:54 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:07
Kanada'dan 9 Rus yetkiliye 'Navalny' yaptırımı

Kanada Dışişleri Bakanlığı, 9 Rus yetkiliye "Rusya'da büyük ve sistematik insan hakları ihlalleri" ve muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanması nedeniyle yaptırım uyguladığını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, 9 Rus yetkiliye "Rusya'da büyük ve sistematik insan hakları ihlalleri" ve muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanması nedeniyle yaptırım uyguladığını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 Rus yetkiliye "Rusya'da büyük ve sistematik insan hakları ihlalleri" nedeniyle yaptırım uyguladığını duyuruldu. Yaptırımların üst düzey Rus yetkililere "cinayete teşebbüs", muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanması ve protestoculara yapılan baskı nedeni ile uygulandığı açıklandı.

"Rusya'nın ağır insan hakları ihlalleri cevapsız kalmayacak"

Dışişleri Bakanı Marc Garneau yaptığı açıklamada, "Kanada, Bay Navalny ve yasadışı bir şekilde gözaltına alınan destekçilerini kayıtsız şartsız serbest bırakılması için Rus hükümetine baskıyı artırmaya devam edecek. Rusya'nın ağır insan hakları ihlalleri cevapsız kalmayacak" dedi.

Kanada, yaptırımlarının daha önce Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından alınan önlemlere uygun olduğunu belirtirken, Rusya'nın yaptırımları nedeni ile Kanada'ya misilleme yapması bekleniyor. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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