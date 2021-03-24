Kanada'dan 9 Rus yetkiliye, Navalnıy ve taraftarlarına yönelik uygulamalar nedeniyle yaptırım
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Kanada'dan 9 Rus yetkiliye, Navalnıy ve taraftarlarına yönelik uygulamalar nedeniyle yaptırım

24.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:16
Kanada'dan 9 Rus yetkiliye, Navalnıy ve taraftarlarına yönelik uygulamalar nedeniyle yaptırım

Kanada Dışişleri Bakanlığı, 9 Rus yetkilinin, "Rusya'daki büyük çaplı ve sistematik insan hakları ihlali" eylemlerine dahil olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, 9 Rus yetkilinin, "Rusya'daki büyük çaplı ve sistematik insan hakları ihlali" eylemlerine dahil olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan 9 yetkilinin, Kanada'ya girişi ile Kanadalıların bu kişilerle bağlantılı kişi ve şirketlerle ticari işlem yapmalarının yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'da insan haklarına ilişkin durumun kötüleştiğine dikkat çekilerek, "Bu yaptırım kararı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a yönelik cinayet girişiminde, Navalnıy'ın yargılanmasında ve Navalnıy'a yönelik tavrı protesto eden Rus vatandaşlarının çoğu zaman şiddetle susturulmasında yer alan Rus yönetiminin üst düzey yetkililerine baskı için diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kanada'nın bu eyleminin daha önce ABD ve Avrupa Birliği'nin açıkladığı yaptırım kararlarıyla doğru orantılı olduğunun altı çizildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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