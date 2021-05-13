Kanada'daki Türk diplomatlar ülkedeki Türk toplumu ile çevrimiçi bayramlaştı
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Kanada'daki Türk diplomatlar ülkedeki Türk toplumu ile çevrimiçi bayramlaştı

Kanada'daki Türk diplomatlar ülkedeki Türk toplumu ile çevrimiçi bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Kanada'daki diplomatik temsilcileri, ülkedeki Türk toplumu ile çevrimiçi bayramlaştı.

Türkiye'nin Kanada'daki diplomatik temsilcileri, ülkedeki Türk toplumu ile çevrimiçi bayramlaştı.

Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Cihan Yalçınkaya'nın moderatörlüğünde, Kanada Diyanet Vakfının Pusula Kuzey isimli Youtube kanalında canlı olarak yayımlanan bayram özel programına, Türkiye'nin Ottowa Büyükelçisi Kerim Uras, Türkiye'nin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Suat Hayri Aka, Türkiye'nin Montreal Başkonsolosu Sencer Yöndem, Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan ve Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosu Mehmet Taylan Tokmak katıldı.

Büyükelçi Kerim Uras, Türk toplumunun bayramını tebrik ederek, "Bizi hasım olarak görenler, çekemeyenler boş durmuyor. Bizim de sesimizi duyurmamız ve kalp kazanmamız çok önemli. Bu vesileyle vatandaşlarımdam birlik ve dirlik içinde hareket etmelerini, boş durmamalarını ve ülkemizin güzelliklerini Kanadalılara aktarıp kalp kazanmalarını istiyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Suat Hayri Aka ise "Rahmet ayını tamamladık ve muhabbetle kucakladığımız bayrama ulaştık." dedi.

İsrail'in masum Filistin halkına yönelik şiddetine değinen Aka, "Ortada marifetmiş gibi her yıl ramazanda tekrarlanan mezalim var. Mescid-i Aksa'da insanlara ve mabede saygısızca saldırılar oluyor. Bu saldırılarda nerdeyse bütün dünya üç maymunu oynuyor. Türkiye her zaman olduğu gibi mazlumun sesine kulak vermiştir. Biliyoruz ki bir gün Filistinli kardeşlerimiz de vatanlarına kavuşacaklar." şeklinde konuştu.

Türk diplomatlar, programa katılan Türk toplumunun bayramını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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