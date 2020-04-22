Kanada'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 23'e yükseldi Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde 51 yaşındaki bir kişinin, polis üniformasıyla sivillere ateş açtığı saldırı olayında ölü sayısı 23'e yükseldi.

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde 51 yaşındaki bir kişinin, polis üniformasıyla sivillere ateş açtığı saldırı olayında ölü sayısı 23'e yükseldi. Saldırıyı düzenleyen Gabriel Wortman'ın ise Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne (RCMP) takıntısı olduğu ortaya çıktı.

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde 20 Nisan'da 51 yaşındaki Gabriel Wortman'ın polis üniformasıyla sivillere ateş açtığı saldırı olayında ölü sayısı 23'e yükseldi. İngiliz medyasında yer alan haberde, 12 saat süren saldırıyı düzenleyen saldırgan Wortman'ın, 'mounties' olarak bilinen Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne (RCMP) takıntısı olduğu ve açık arttırmada hizmet dışı polis araçları da olmak üzere RCMP ekipmanları satın aldığı belirtildi. Wortman"ın Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nden intikam almak için saldırıyı igerçekleştirdiği ifade edildi.

İLK KURBANLARI ESKİ EŞİ VE SEVGİLİSİ

Wortman'ın polis kılığına girerek işlediği saldırının ilk kurbanlarının eski eşi ve sevgilisi olduğu ifade edildi. Bir RCMP yetkilisi ise, saldırganın işaretli bir polis aracına çok benzeyen bir araca sahip olması nedeniyle kasabada rahatça ilerleyebildiğini açıkladı.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Kanada polisi 20 Nisan'da sivillere ateş açan kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olayda biri polis olmak üzere en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gabriel Wortman isimli kişinin, Kanada Kraliyet Atlı Polisi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklayan polis yetkilisi, saldırının ilk olarak Portapique'de başladığını belirtti. Öte yandan Wortman'ın komşuları ise Wortman'ın alkol sorunları olduğunu ve kendisini milyoner olmasına neden diş protezi kliniğinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldığını ifade etmişti. Yetkili yaşanan saldırıyı, Aralık 1989'da Montreal'de gerçekleşen ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamdan sonra yaşanan ikinci katliam olarak nitelendirdiler.

Kaynak: DHA