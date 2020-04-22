Kanada'daki silahlı saldırı sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi Kanada'nın güneydoğusundaki Nova Scotia eyaletinde hafta sonu yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Kanada'nın güneydoğusundaki Nova Scotia eyaletinde hafta sonu yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin Nova Scotia birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 51 yaşındaki Gabriel Wortman adlı saldırganın, 18 Nisan Cumartesi gecesi başlayan ve 19 Nisan Pazar öğle saatlerine kadar süren saldırısında toplam 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle