Kanada'daki protestocu kamyon şoförlerinin sınır ablukaları sona erdi

Kanada'da kamyon şoförlerinin Kovid-19 kısıtlamalarına karşı yaptıkları protestoda ülkenin ABD ile arasındaki Coutts sınır kapısını iki haftadan uzun süredir abluka ile kapatan protestocular dün akşam eylemlerine son verdi.

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı CBSA, kamyoncuların 29 Ocak'tan bu yana trafiğe kapattıkları sınırda karşılıklı trafiğin yeniden başladığını duyurdu. Böylece protestocular tarafından abluka ile kapatılan herhangi bir sınır geçişi de kalmadı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin Coutts'da pazartesi günü 13 kişiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan ve ateşli silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonunun ardından protesto organizatörlerinden Marco Van Huigenbos, dün akşam saatlerinde ablukayı kaldırdı.

Huigenbos, uzun bir kamyon konvoyu ile ayrılmaya başladığı sırada basına yaptığı açıklamada, "Silahlar ve mühimmatlar bizimle ilgili değildi. Bu konudaki mesafemizi korumak için barışçıl bir şekilde ayrılmaya karar verdik." dedi.

Alberta Eyalet Başbakanı Jason Kenney de sosyal medya hesabından, "Coutts sınır kapısı ve yakındaki noktalarda bulunan tüm protestocuların artık evlerine döndüğünü görmek sevindirici. Bu, her gün sınırı geçen yüzlerce kamyoncu için harika bir haber" paylaşımında bulundu.

Ottawa'daki kamyonlar yavaş da olsa yerinden çekiliyor

Bu arada başkent Ottawa'da protestocular ile Belediye Başkanı Jim Watson arasında varılan anlaşmanın şartları yavaş da olsa yerine getiriliyor.

Polis, Ottawa'daki gece göstericilerinin sayısının 150'nin altına indiğini, başlangıçta 4 bin civarında olan şehir merkezindeki araçların ise yaklaşık 360'a düştüğünü açıkladı.

Halen Ottawa'daki protestolarla ilgili 172 aktif ceza soruşturması varken, polis bugüne kadar 18 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, kuralları ihlal edenlere 3 binden fazla trafik cezası kesildi.

Ottawa'da ortak polis gücü kuruldu

Ottawa Polis Şefi Peter Sloly'nin istifasının ardından şehrin güvenliğini ele alan Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP ve Ontario Eyalet Polisi OPP birlikleri, eyleme müdahaleyi yönetmek üzere ortak bir komuta merkezi kurdu.

Başbakan Justin Trudeau'nun Acil Durumlar Yasası'nı devreye sokmasının ardından Ottawa'nın geçici Polis Şefi Steve Bell, polis gücünün artık şehrin merkezindeki protestoları sona erdirmek için gerekli kaynaklara sahip olduğunu söyledi.

Bell, düzenlediği basın toplantısında polisin gösterileri sona erdirmek için "dönüm noktasına" ulaştığını belirterek, "aldığımız yeni kaynaklar, hem eyalet hem de federal hükümetimizin uygulamaya koyduğu yeni araçlar ve yeni entegre komuta merkezimiz ile bu işgale güvenli bir son vereceğimiz noktadayız" dedi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino'nun dünkü basın toplantısında, "Kimse Wellington Caddesi'nde yaşanan son üç hafta gibi bir hafta sonu daha görmek istemez. Polisle yaptığım görüşmelere göre, onlar da bunu tam olarak kabul ediyorlar. Artık bu işi yapmak için onlara güveniyoruz" şeklindeki açıklaması, Ottawa'da operasyonların başlayacağı sinyali olarak algılandı.

Şehir polisinin de dahil olduğu ortak polis güçlerinin, bu hafta içinde protestocuların eylemine son vermesi bekleniyor.