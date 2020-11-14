Kanada'daki polis baskınının "sahte ihbar" sonucu yapıldığı açıklandı
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Kanada'daki polis baskınının "sahte ihbar" sonucu yapıldığı açıklandı

14.11.2020 02:39 | Son Güncelleme: 14.11.2020 02:42
Kanada'daki polis baskınının

NEW Kanada'nın Montreal bölgesinde, bilgisayar oyunu firması Ubisoft'un genel merkezine büyük bir polis operasyonu ile sonuçlanan ihbarın sahte olduğu ortaya çıktı.

NEW Kanada'nın Montreal bölgesinde, bilgisayar oyunu firması Ubisoft'un genel merkezine büyük bir polis operasyonu ile sonuçlanan ihbarın sahte olduğu ortaya çıktı.

Montreal'in Mile End bölgesinde bilgisayar oyunu üreticisi şirketin merkez binasında polis tarafından yapılan geniş çaplı operasyonun, 911 acil yardım hattına gelen sahte bir ihbar sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Montreal polisi tarafından yapılan açıklamada, baskının "sahte ihbar" üzerine yapıldığı doğrulandı.

Yaklaşık iki saat önce, St-Laurent Bulvarı'ndaki teknoloji şirketinin binası önünde çok sayıda polis memuru ağır silahlarla konuşlanmış, muhtemel yaralanmalar için olay yerine ambulanslar çağrılmıştı.

CBC-Kanada televizyonu sıcak gelişmeyi, "St-Laurent Bulvarı üzerindeki Ubisoft binalarından birinde büyük bir operasyon sürüyor, polis herhangi bir yaralanma veya tehdit tespit edilmediğini açıkladı." ifadeleriyle duyurmuştu.

Sosyal medyada, binanın çatısında endişe ile bekleyen çok sayıda kişinin polis tarafından gözaltına alındığını gösteren görüntüler yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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