Kanada'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor
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Kanada'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Kanada'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'nın batısında bir süredir etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle artan orman yangınları kontrol altına alınamıyor.

Kanada'nın batısında bir süredir etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle artan orman yangınları kontrol altına alınamıyor.

British Columbia Eyaleti Orman Yangınları Servisi verilerine göre, eyaletin iç bölgelerindeki 297 farklı noktadaki orman yangını devam ediyor.

Yangınların 84'ü son 48 saatte başladı.

Yetkililer orman yangınları nedeniyle tehlike oluşan yerleşim birimleri için üç yeni tahliye uyarısı yayımladı.

Yaklaşık 1100 itfaiyecinin söndürmeye çalıştığı yangınlar için Alberta, Ontario, Quebec ve New Brunswick eyaletlerinden destek itfaiye ekipleri de bölgeye geldi.

İtfaiye ekiplerine halktan gönüllüler de destek veriyor.

Araç ve insan ulaşımının imkansız olduğu bölgelerdeki yangınlara ise helikopterler ve tanker yangın uçakları ile müdahale ediliyor.

British Columbia eyaletinde yaşanan aşırı sıcakların ardından patlak veren orman yangınlarında, şu ana kadar iki kişi hayatını kaybetti.

Eyalette geçen yılın aynı döneminde toplamda 680 orman yangını kaydedilirken, bu yıl bu rakamın yaklaşık üç katına çıkarak 947'e ulaştığı belirtildi.

Eyalette etkili olan orman yangınlarında şu ana kadar yaklaşık 1000 kilometrekare orman alanı kül oldu.

Yangınların yerleşim yerleriyle irtibatını kesmek için bölgede çok sayıda ağır iş makinası çalışıyor.

Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden Doug Lundquist, CTV'ye yaptığı değerlendirmede, "yangın mevsiminin" alışılmadık şekilde erken başlamasından endişe duyduğunu belirterek, "Kuzeyden güneye ve ABD'ye kadar kuşatıldık. Eyalette birçok yerde rekor bir kuru hava ve aynı zamanda eşi görülmemiş bir sıcaklığa sahibiz. Bu yüzden orman yangınları için çok zor bir yerden başlıyoruz." dedi.

Yangınların en az yüzde 64'ünün kuru hava koşullarının şiddetlendirdiği yıldırımlarla başladığına inanan Lundquist, "Aslında o kadar kuru ki yağışlar genellikle yere çarpmadan önce buharlaşıyor. Bütün eyalet adeta yıldırımlar tarafından dövülüyor." diye konuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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