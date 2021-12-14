Kanada'daki Marineland, gösterilerde balina ve yunus kullanmakla suçlandı

Kanada'nın güney Ontorio bölgesindeki Marineland hayvanat bahçesi, balina ve yunusları eğlence amacıyla kullanmakla suçlandı.

Niagara bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, parkın gösterilerde deniz memelilerini kullanması konusunda ekimde soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Polisin yaptığı yazılı açıklamada, "Soruşturma sırasında yunus ve balinaların ağustos boyunca izinsiz şekilde eğlence amaçlı kullanıldığı tespit edildi." ifadesine yer verilirken, Marineland'in tutsak bir deniz memelisini eğlence amacıyla izinsiz kullanma suçuyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Marineland yetkilileri, iddiaları yalanlarken, yunus ve balinaların uzmanlar tarafından hazırlanan eğitim sunumunun parçası olduğunu söyledi.

Kanada'da 2019'da kabul edilen esaret karşıtı yasanın parçası olarak, balina ve yunusların gösterilerde kullanılması yasalara aykırı.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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