Kanada'daki maden ocağında mahsur kalan 39 kişi kurtarıldı - Haberler
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Kanada'daki maden ocağında mahsur kalan 39 kişi kurtarıldı

AA / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel
Kanada'daki maden ocağında mahsur kalan 39 kişi kurtarıldı

Kanada'nın Sudbury kentindeki bir maden ocağında 26 Eylül'de mahsur kalan 39 madencinin tamamı, üç gün süren çalışmalar sonunda kurtarıldı.

Kanada'nın Sudbury kentindeki bir maden ocağında 26 Eylül'de mahsur kalan 39 madencinin tamamı, üç gün süren çalışmalar sonunda kurtarıldı.

Ontario eyaletine bağlı Sudbury'de Vale isimli şirkete ait Totten madenindeki asansör sisteminde, 26 Eylül pazar günü meydana gelen arıza nedeniyle mahsur kalan 39 madenci merdiven yardımıyla yüzeye çıktı.

Vale Üst Yöneticisi (CEO) Eduardo Bartolomeo, basına yaptığı açıklamada, yerin 1,2 kilometre altında mahsur kalan işçilerin, bir kurtarma ekibinin desteğiyle merdiven sistemini kullanarak yüzeye tırmandıklarını söyledi.

Kurtarılan madencilerin hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Bartolomeo, madencileri güvenli şekilde yüzeye çıkarmanın birinci öncelikleri olduğunu belirterek, "Madencilerimiz sebatları ve güçlü iradeleri için derin saygımızı hak ediyorlar." dedi.

Asansör sisteminin zarar görmesi nedeniyle, ikincil sistem olan merdivenleri kullanan madencilere, üç gün boyunca Ontario Mayın Kurtarma ekibinden yaklaşık 58 kurtarma uzmanı da yardımcı oldu.

Şirket, yerin 1258 metre altında bulunan maden kuyusunda meydana gelen kaza sonucunda işçileri taşıyan sistemin kapanması nedeniyle 39 kişinin yer altında kaldığını, kimsenin yaralı olmadığını bildirmişti. Kazanın ardından madende sığınma istasyonuna geçen madencilere, üç gün boyunca yiyecek, içecek ve oksijen desteği sağlanmıştı.

AA / Seyit Aydoğan - Son Dakika Haberleri
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