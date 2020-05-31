Kanada'daki Kovid-19 vaka sayısı 90 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kanada'daki Kovid-19 vaka sayısı 90 bini geçti

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 90 bini aştı.

Kanada'daki Kovid-19 vaka sayısı 90 bini geçti
31.05.2020 04:01 | Son Güncelleme: 31.05.2020 04:01

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 90 bini aştı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 48 saatte 2 bin 671 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Böylece vaka sayısı 90 bin 190'a yükseldi. Kovid-19 kaynaklı ölümler de son 48 saatte 278 artarak 7 bin 136'ya çıktı.

-100'den fazla yolcusu olan gemiler Kanada sularına giremeyecek

Bu arada Federal Ulaştırma Bakanlığı, başta kruvaziyerler olmak üzere 100'den fazla yolcusu bulunan gemilerin, Kanada limanlarına girişlerine getirilen yasağın uzatıldığını açıkladı. Federal Ulaştırma Bakanı Marc Garneau, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 100'den fazla yolcusu olan gemilerin Kanada sularına giriş yasağının 31 Ekim 2020'ye kadar uzatıldığını söyledi.

Hükümetin salgının başladığı mart ayında aldığı kararla 1 Temmuz 2020'ye kadar 500'den fazla yolcuya sahip gemilerin Kanada kara sularına girişini yasakladığını hatırlatan Garneau, bu yasağın genişletilerek uzatıldığını ifade etti.

Geçen yıl 140 kruvaziyer, Kanada limanlarına iki milyondan fazla ziyaretçi getirmişti. Bakan Garneau, sektörün zararının telafisi için Bakanlık olarak çalışma yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi Haber
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Trump işaretini vermişti, ordu birlikleri protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Trump işaretini vermişti, ordu birlikleri protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Bitlis Sehi ormanlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis Sehi ormanlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin İrem Derici Demet Akbağ Ersin Korkut Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Sergen Yalçın Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran Antalya Fenerbahçe Beyaz Saray
Şu an buradasınız: Kanada'daki Kovid-19 vaka sayısı 90 bini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 04:04:12. #1.15#
title