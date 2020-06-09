Kanada'daki 301 Türk vatandaşı özel uçuşla yurda getirildi
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Kanada'daki 301 Türk vatandaşı özel uçuşla yurda getirildi

Kanada'da bulunan 301 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'nın (THY) özel seferiyle Türkiye'ye getirildi.

Kanada'daki 301 Türk vatandaşı özel uçuşla yurda getirildi
09.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:42

Kanada'da bulunan 301 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'nın (THY) özel seferiyle Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirilen yolcular 14 gün evlerinde karantinada olacaklar.

Kanada'da bulunan ve Korona virüs nedeniyle uluslararası seferlerin iptal edilmesiyle yurda dönemeyen 301 Tük vatandaşı özel seferlere Türkiye'ye getirildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) özel seferiyle Türkiye'ye getirilen yolcular, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilip ateşleri ölçüldü. Pasaport kontrolü öncesinde kendileri için hazırlanan sağlık, iletişim ve adres bilgilerinin yer aldığı formları doldurarak Türkiye'ye giriş yapan yolcular 14 gün evlerinde karantinada olacaklar.

Yurda dönen yolculardan Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Cem Çal, "Öğrenciydim. Ülkeme geri döndüm. 2,5 aydır uçak arıyordum. Başkonsolosluğumuz sağ olsun kurtardılar bizi. Uzun bir yolculuktu. Aileme görmeye geldim. Seferler açılırsa Eylül'de geri döneceğim" dedi.

"Ülkemle gurur duyuyorum"

Kızı Lale ve oğlu Kemal ile birlikte yurda dönene Deniz Tura, ülkeye dönebilmelerinde emeği geçenlere teşekkür etti

Tura "Ailevi sebeplerden dolayı gelmemiz gerekiyordu, gelemiyorduk. Yolculuğumuz çok iyi geçti. THY çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Olağanüstü durumda hostesler, pilotlar aşırı zor şartlarda bizi buraya getirdiler. Toronto Pearson Havalimanı'na vardığımızda iki uçak kalkıyordu. Biri Türkiye'ye, biri Londra'ya. Bütün havalimanı boştu. Ülkemle gurur duyuyorum. Gurbette bizi unutmadıkları için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"14 gün evimizde izolede olacağız"

Bir diğer yolcu Fatih İnmez ise yaptığı açıklamada "Allah devletimize zeval vermesin. Beklediğimiz bir kurtarma uçuşuydu. Sevindik. Devletimize, milletimize teşekkür ederiz. 14 gün evimizde izolede olacağız. Umarım uçuşlar bir an önce başlar " ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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