Kanada'da yüzlerce isimsiz mezar tespit edildi
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Kanada'da yüzlerce isimsiz mezar tespit edildi

Kanada'da yüzlerce isimsiz mezar tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kanada Kızılderililerinin İlk Milletler'inin toplanması ile oluşan Egemen Yerli Milletler Federasyonu (FSIN) ve Kızılderili milletlerinden Cowessess İlk Ulus, Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde yüzlerce isimsiz mezar tespit edildiğini belirtti.

Kanada Kızılderililerinin İlk Milletler'inin toplanması ile oluşan Egemen Yerli Milletler Federasyonu (FSIN) ve Kızılderili milletlerinden Cowessess İlk Ulus, Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde yüzlerce isimsiz mezar tespit edildiğini belirtti. FSIN, "Bu isimsiz mezarların sayısı, Kanada'da bugüne kadarki en önemli sayı olacak" ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Britanya Columbia eyaletinde yer alan Kamloops kentinde 1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili (Yerli) Yatılı Okulu'nda, 29 Mayıs'ta yer radarı yöntemiyle yürütülen çalışmalarda 215 çocuğun kalıntılarına rastlanmıştı. Kalıntıların bulunmasının ardından Kanada'da, Kızılderili halka yönelik yapılanlara ilişkin akıllarda soru işaretleri oluşmuş ve ülkede tansiyon yükselmişti. Son bulguların ardından Kanada Kızılderililerinin İlk Milletler'inin toplanması ile oluşan Egemen Yerli Milletler Federasyonu (FSIN) ve Kızılderili milletlerinden Cowessess İlk Ulus'dan, yüzlerce isimsiz mezar tespit edildiğine ilişkin açıklamada geldi. Mezarların keşfini, "korkunç ve şok edici" olarak nitelendirilen FSIN ve Cowessess İlk Ulus tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde yer alan Regina kentinin yaklaşık 140 kilometre doğusunda bulunan eski Marieval Kızılderili Yatılı Okulu çevresinde yüzlerce isimsiz keşfedildiğini kaydedildi. FSIN tarafından yapılan basın açıklamasında, "Bu isimsiz mezarların sayısı, Kanada'da bugüne kadarki en önemli sayı olacak" ifadelerini kullandı.

Saskatchewan Başbakanı Scott Moe yaptığı açıklamada ise, "Bugün Saskatchewan'ın tamamı, eski Marieval Kızılderili Konut Okulu bölgesinin yakınındaki isimsiz mezarlardakiler için yas tutuyor. Birçoğunun çocuk olduğunu anlıyorum ve bu kadar çok çocuğun ailelerinden ayrıldıktan sonra, sadece bir ailenin sağlayabileceği sevgi ve teselliden uzak kaldıktan sonra hayatını kaybettiğini düşünmek yürek parçalayıcı" ifadelerini kaydetti. Eyalet hükümetinin tam desteğini sunmak için FSIN Başkanı Bobby Cameron ve Cowessess İlk Ulus Başkanı Cadmus Delorme ile konuştuğunu belirten Moe, "Ne yazık ki, diğer Saskatchewan İlk Ulusları eyalet genelinde mezar aramaları devam ederken aynı şok ve umutsuzluğu yaşayacak" dedi.

Ayrıca Kanada'nın Saskatoon kenti Belediye Başkanı Charlie Clark yaptığı basın açıklamasında, "FSIN'in bu duyurusu, okulların korkunç gerçeğini kapımızın önüne getiriyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kanada'nın Saskatoon kenti yetkilileri tarafından dün akşam yapılan açıklamada, bölgedeki isimsiz mezarlarda bulunan çocukları onurlandırmak için Perşembe günü yerel saatle 09.00'da bayrakların yarıya indirileceğini duyurmuştu. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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