Kanada'da yerli halklardan Katolik kilisesine boykot çağrısı

Kanada'da on dönemlerde eski yatılı okul bölgelerinde yerlilere ait isimsiz mezarlar bulunması ile başlayan krizde yerli halk liderleri, Katolik kiliselerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Kanada'da on dönemlerde eski yatılı okul bölgelerinde yerlilere ait isimsiz mezarlar bulunması ile başlayan krizde yerli halk liderleri, Katolik kiliselerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Kanada'nın birçok bölgesinde yürütülen çalışmalarda Kızılderili (yerli) halkına ait yüzlerce mezar ve kemik kalıntıların tespit edilmesi, ülkede protestolara yol açmış, Katolik kiliselerinde art arda yangınlar çıkmıştı. Kanada'daki yerli halk liderleri, Katolik kiliselerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu. Ülkedeki yerli organizasyonların en büyüklerinden olan Egemen Yerli Milletler Federasyonu Şefi Bobby Cameron, Katoliklerden kiliseye gitmemelerini isteyerek, yarından itibaren yatılı okullarda hayatta kalanlara yardım etmek için kiliseden talep edilen 25 milyon dolarlık miktarın tamamı ödenene kadar Katoliklere evde kalmaları çağrısını yaptı. Ayrıca kilisenin tüm yatılı okul belgelerini ortaya çıkarmasını ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Kanada'ya gelip kiliselerin okulların işletilmesindeki rolü nedeniyle Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun eylem çağrılarında belirtildiği üzere özür dilemesini istedi.

Okanagan Kızılderili Bando Şefi Byron Louis de kilise yetkililerinin Kanada genelinde kiliseler inşa ederken ve onarırken hayatta kalanlar için para toplamamalarının üzücü olduğunu belirtti.

Kinistin Saulteaux Ulus Şefi Felix Thomas ise hayatta kalanların mücadele edecek kişilere ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Bu konuda en büyük mücadeleciler kilise cemaati olabilir. Dayanışmayı göstermek için pazar günleri kiliseye gitmemek onların yapabileceği bir şey" sözlerini kaydetti.

Neler olmuştu?

Kanada'da yerli halka ait mezar ve çocuk kalıntılarının tespit edilmesi büyük tepki çekerken, Kanada polisi mezar bulgularının ardından ülkenin birçok farklı bölgesinde Katolik Kilislerinde kundaklama olayları ile karşılaşıldığını duyurmuştu. Kiliselerin kundaklanmasına ilişkin inceleme başlatan polis, kundaklamaların nedeninin henüz belirlenemediğini, ancak olayların bazılarının yerlilere ait toplu mezarların keşifleriyle bağlantılı olduğundan şüphelenildiğini kaydetmişti.

Britanya Columbia eyaletinde yer alan Kamloops kentinde 1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili (Yerli) Yatılı Okulu'nda, 29 Mayıs'ta yer radarı yöntemiyle yürütülen çalışmalarda 215 çocuğun kalıntılarına rastlanmıştı. Çocuk kalıntılarının tespitinin ardından yerli halka yönelik yapılanlar ve yatılı okullara ilişkin tartışmalar alevlenmişti. Mezarlara ilişkin yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde yer alan Regina kentinin yaklaşık 140 kilometre doğusundaki eski Marieval Kızılderili Yatılı Okulu çevresinde yapılan incelemelerin ardından ise 751 isimsiz mezar bulunmuştu. Son olarak 30 Haziran'da ise British Columbia eyaletinde yer alan St. Eugene Misyon Okulu yakınında 182 isimsiz mezar tespit edilmişti. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı