Kanada'da yaşanan silahlı saldırıda 16 kişi yaşamını yitirdi Kanada'da haftasonu meydana gelen ve henüz nedeni anlaşılamayan silahlı saldırı olayı sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 10'dan 16'ya yükseldi. Ölenlerin arasında bir polis memuru da bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kanada'da hafta sonu yaşanan silahlı saldırı olayı sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Direktörü Brenda Lucki yaptığı açıklamada, Nova Scotia eyaletinin kırsal bölgelerinden Portapique kasabasında, Gabriel Wortman (51) isimli saldırganın gerçekleştirdiği saldırılarda, aralarında RCMP görevlisinin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com