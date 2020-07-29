Kanada'da yapılan bir ankete göre halk Trudeau'nun dış politikasını desteklemiyor
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Kanada'da yapılan bir ankete göre halk Trudeau'nun dış politikasını desteklemiyor

Kanada'da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın çoğunluğunun, Başbakan Justin Trudeau'nun dış politikasını desteklemediğini ortaya koydu.

Kanada'da yapılan bir ankete göre halk Trudeau'nun dış politikasını desteklemiyor
29.07.2020 03:29 | Son Güncelleme: 29.07.2020 03:32

Kanada'da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın çoğunluğunun, Başbakan Justin Trudeau'nun dış politikasını desteklemediğini ortaya koydu.

Ortadoğu'da Adalet ve Barış için Kanadalılar (CJPME), Bağımsız Yahudilerin Sesi (IJV) Kanada Birimi ve Filistin-İsrail'de Birleşik Adalet ve Barış Ağı (UNJPPI) isimli organizasyonlar tarafından EKOS Araştırma şirketine yaptırılan kamuoyu araştırmasında katılımcıların çoğunluğu, Trudeau hükümetinin İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak etme planlarına karşı çıkmasını istedi.

Kanada'nın Dış Politikasının Kanadalıların Görüşleriyle Bağlantısı Kesildi başlıklı anket, halkın dış politika konularındaki yaklaşımını belirlemek için yapıldı.

Ankette 1009 katılımcıya, Kanada'nın, İsrail'in yeni Filistin topraklarını ilhak etme niyetine verdiği tepki, iklim değişikliği ile mücadele, Kanada'nın BM Güvenlik Konseyi'ne üyeliği ve Kanada'nın barışı koruma çabaları gibi uluslararası meseleler hakkında görüşleri soruldu.

Ankete katılanların yüzde 74'ü federal hükümetten İsrail'in ilhak politikalarına karşı olduğunu açıklamasını isterken, yüzde 42'si Kanada'nın İsrail'e ekonomik ve diplomatik yaptırımlar uygulaması gerektiği görüşünü savundu.

Siyasi parti taraftarları arasında İsrail'e karşı yaptırımlar uygulanmasını isteyenlerin oranları ise Yeni Demokrat Parti'de NDP yüzde 68, Yeşil Parti'de yüzde 59, Blok Quebecois'de yüzde 54 ve Liberal Parti'de yüzde 42 olarak belirlendi.

CJPM'nin internet sayfasından araştırma ile ilgili yapılan açıklamada, sonuçların Kanada dış politikasının Kanadalıların tercihleriyle örtüşmediğini ortaya koyduğuna işaret edilerek, "Bu sonuçlar, Trudeau hükümetinin, İsrail'in Filistin'deki ilhaklarına karşı basit muhalefet ifadelerinin ötesinde somut adımlar atmak istemesi halinde, Kanada kamuoyu ile birlikte muhalefet partilerinin de çoğunluk desteğini alacağını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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