Kanada' da turistler karantina otelindeki koşullara isyan etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanada' da turistler karantina otelindeki koşullara isyan etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kanada' da turistler karantina otelindeki koşullara isyan etti

Kanada'da ülkeye hava yoluyla gelen ziyaretçiler için uygulanan otel karantinasına isyan eden turistler, cinsel tacize uğradıklarını ve hapis hayatı yaşadıklarını ifade ederek, isyan etti.

Kanada'da ülkeye hava yoluyla gelen ziyaretçiler için uygulanan otel karantinasına isyan eden turistler, cinsel tacize uğradıklarını ve hapis hayatı yaşadıklarını ifade ederek, isyan etti. 

Kanada'da 22 Şubat'ta başlatılan ülkeye hava yoluyla gelen yolcular için uygulanan otel karantinasındaki kötü koşullara tepki gösteren bir çok turist cinsel tacize uğradıklarını iddia etti. Ülkeye gelen turistler, test sonuçlarını beklerken devletin belirlediği karantina otellerinde 2 bin dolardan fazla konaklama masrafına rağmen şartların kötü olduğunu ifade etti. Saatlerce aç ve susuz bırakıldıklarını belirten turistler, verilen hizmeti protesto etmek için ünlü otelin lobisinde toplandı.

"BİZ MİSAFİRİZ HAYVAN DEĞİLİZ"

Karantina oteldeki muameleyi protesto eden kadın turist, otel personeline "Biz misafiriz, hayvan değiliz!" diyerek tepki gösterdi. Kadın turist, Montreal'daki karantina odasındaki kapı kilidinin bulunmaması nedeniyle bir kişi tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti. Öte yandan, Kanada'nın Federal Halk Sağlığı kurumu tarafından görevlendirilen bir güvenlik görevlisi ise, karantina kurallarına ilişkin yaptığı kontrol sırasında cinsel saldırı ile suçlandı.

KONAKLAMA BEDELİ 2 BİN DOLAR 

Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından açıklanan yeni tedbirlere göre, yolcuların masrafları kendilerine ait olmak üzere havalimanlarında Kovid-19 testi yaptırmaları gerekiyor. Yolcuların, test sonuçlarını beklerken devletin belirlediği otellerde kalmaları üç gün izole olmaları ve 2 bin dolardan fazla konaklama masraflarını da kendileri karşılamaları gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kanada' da turistler karantina otelindeki koşullara isyan etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:10:59. #1.16#
title