Kanada'da tespit edilen isimsiz mezar sayısının 751 olduğu belirtildi

Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde tespit edilen yüzlerce isimsiz mezar sayısının 751 olduğu açıklandı.

Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde tespit edilen yüzlerce isimsiz mezar sayısının 751 olduğu açıklandı.

Kanada'nın Britanya Columbia eyaletinde yer alan Kamloops kentinde 1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili (Yerli) Yatılı Okulu'nda, 29 Mayıs'ta yer radarı yöntemiyle yürütülen çalışmalarda 215 çocuğun kalıntılarına rastlanmıştı. Kalıntıların bulunmasının ardından Kanada'da, Kızılderili halka yönelik yapılanlar ve yatılı okullara ilişkin tartışmalar alevlenmişti. Kanada Kızılderililerinin İlk Milletlerinin toplanması ile oluşan Egemen Yerli Milletler Federasyonu (FSIN) ve Kızılderili milletlerinden Cowessess İlk Ulus, Saskatchewan bölgesinde yer alan Regina kentinin yaklaşık 140 kilometre doğusunda bulunan eski Marieval Kızılderili Yatılı Okulu çevresinde yüzlerce isimsiz keşfedildiğini duyurmuştu. Yapılan incelemelerin ardından isimsiz mezar sayısının 751 olduğu açıklandı.

Cowessess Şefi Cadmus Delorme yaptığı açıklamada, "Acıma istemiyoruz, anlayış istiyoruz" ifadelerini kullanarak, yatılı okulu işleten ve mezarlığını denetleyen Katolik kilisesinin mezar taşlarını kaldırdığını öne sürdü. Tespit edilen kalıntıların kaçının çocuklara ait olduğunun net olmadığını ifade eden Delorme, "Bu mezarlıkta yetişkinlerin de olduğuna dair hikayeler var" dedi.

Bu tür zorunlu yatılı okullar, yerli gençleri asimile etmek amacıyla 19. ve 20. yüzyıllarda Kanada hükümeti ve dini yetkililer tarafından yönetiliyordu. 1863 ile 1998 yılları arasında 150 binden fazla yerli çocuk ailelerinden alınarak bu okullara yerleştirildi. Söz konusu okullarda çocukların kendi dillerini konuşmalarına veya kültürlerini uygulamalarına izin verilmezken, çocuklar bu okullarda kötü muameleye ve istismara maruz kaldı.

Kanada'da 2008 yılında bu sistemin etkilerini belgelemek için başlatılan bir komisyon, çok sayıda yerli çocuğun asla kendi topluluklarına geri dönmediğini tespit etmesinin ardından Kanada hükümeti sistem için resmi olarak özür dilemişti.

Öte yandan Saskatoon kenti yetkilileri tarafından dün akşam yapılan açıklamada, bölgedeki isimsiz mezarlarda bulunan çocukları onurlandırmak için yerel saatle 09.00'da bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı