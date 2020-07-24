Kanada'da son 5 aydaki 561 uçak seferinde Kovid-19 saptandı
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Kanada'da son 5 aydaki 561 uçak seferinde Kovid-19 saptandı

Kanada Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı 4 Şubat'tan 18 Temmuz'a kadar Kanada havalimanlarına iniş ve kalkış yapan 200'ü iç ve 361'i de dış hat yolcu uçağı olmak üzere toplam 561 uçuşta virüs vakası saptandı.

Kanada'da son 5 aydaki 561 uçak seferinde Kovid-19 saptandı
24.07.2020 08:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 08:28

Kanada Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı 4 Şubat'tan 18 Temmuz'a kadar Kanada havalimanlarına iniş ve kalkış yapan 200'ü iç ve 361'i de dış hat yolcu uçağı olmak üzere toplam 561 uçuşta virüs vakası saptandı.

Buna göre, 561 uçuşun üçte ikisinden fazlasına denk gelen toplam 397 uçuş, salgının en etkili olduğu mart ayında gerçekleşti.

Alınan önlemlerin ardından nisanda 32, mayısta 27, haziranda 61 ve temmuzun ilk iki haftasında 42 uçuş kaydedildi. Bu son 5 aydaki uçuşların tamamında onaylanmış ve şüpheli Kovid-19 vakaları saptandı.

"Kovid-19 virüsü, Kanada'ya uçaklarla geldi"

Kanada Kamu Çalışanları Sendikası Sağlık ve Güvenlik Sorumlusu Troy Winters, Kanadalı yayın kuruluşu Global News'e yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Kanada'ya yolcu uçaklarıyla taşındığını söyledi.

"Kovid-19, topluma yayılmadan çok önce uçaklarla ülkeye geliyordu. Başından beri oldukça endişeliydik." diyen Winters, bu konuda yetkili makamları defalarca uyardıklarını kaydetti.

Global News'in görüşüne başvurduğu Toronto General Hospital Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Isaac Bogoch, mevcut bilimsel kanıtların hava yolculuğunun riskli olduğu iddialarını desteklemediğini söyledi.

Uçaktaki hava filtrasyonu, yolculuk boyunca maske zorunluluğu ve yolculara el dezenfektanı sağlamak gibi önleyici tedbirlerin, uçakta virüsün bulaşmasını mümkün kılmadığını vurgulayan Bogoch, olası vakaların da muhtemelen enfekte olmuş bir kişinin yakınında oturan kişilerle sınırlı olacağını ifade etti.

Bogoch, "Soru şu ise; eğer Kovid-19'a bir uçakta yakalanabilir misin?' Cevap; evet, tabii ki yakalanabilirsin. Ama risk, insanların düşündüğünden çok daha küçük." dedi.

Kaynak: AA

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