Kanada'da son 30 yılın en yüksek enflasyonu kaydedildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanada'da son 30 yılın en yüksek enflasyonu kaydedildi

Kanada'da son 30 yılın en yüksek enflasyonu kaydedildi
AA / Seyit Aydoğan - Haberler | Ekonomi

Kanada'da enflasyonun, Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 4,8 arttığı ve bunun 1991'den bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğu bildirildi.

ARALIK, IĞDIR (AA) - Kanada'da enflasyonun, Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 4,8 arttığı ve bunun 1991'den bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğu bildirildi.

Kanada istatistik kurumu StatCans'den yapılan açıklamada, ülkedeki Tüketici Fiyat Endeksi'ni gıda, binek araçları ve konut fiyatlarındaki keskin artışların tetiklediği, bunun da yaşam maliyetlerini hızla yükselttiği belirtildi.

Açıklamada, enflasyonun yükselmesinde en büyük etkinin marketlerdeki taze meyve-sebze fiyatlarının yüzde 5,7 artması olduğu, bu rakamın da 2011'den bu yana kaydedilen en büyük artış olduğu duyuruldu.

Kanada İstatistik Kurumu, taze ürünlerin fiyatının yükselme gerekçesini ise "üretim yapılan bölgelerdeki olumsuz hava koşulları ve tedarik zinciri kesintileri" olarak açıkladı.

Öte yandan açıklanan enflasyon rakamının, Kanada Merkez Bankasının yüzde bir ile üç arasındaki hedefinin üzerine çıktığına işaret eden uzmanlar, yükselen enerji fiyatlarının, gıda maliyetlerini etkileyen tedarik zinciri sorunlarının ve emlak piyasasındaki sıçramaların, enflasyonun bahar döneminde daha da yükselebileceğini gösterdiğini vurguluyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Seyit Aydoğan - Ekonomi Haberleri

Tüketici fiyat endeksi, Aralık, Kanada, konut, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title