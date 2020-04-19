Kanada'da silahlı saldırı düzenleyen Gabriel Wortman yakalandı
Kanada'nın Nova Scotia kentinde polis kıyafeti giyerek açtığı ateşle birden fazla kişiyi yaralayan silahlı kişi, polis operasyonuyla yakalandı
19.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 19.04.2020 21:54
Kanada'nın Nova Scotia kentinde polis kıyafeti giyerek açtığı ateşle birden fazla kişiyi yaralayan silahlı kişi, polis tarafından yakalandı.
Zanlının kentin kırsal bölgesi Portapique'de cumartesi gecesi saa 23.30 sularında insanların üzerine ateş açtıktan sonra kaçtığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com