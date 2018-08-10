Kanada'da Silahlı Saldırı Sonucu En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Kanada'da meydana gelen silahlı saldırıda En Az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.
Kanada'da meydana gelen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
BÖLGEDEN UZAK DURULMASI KONUSUNDA UYARI
Polis yetkilileri, ülkenin doğusunda yer alan New Brunswick eyaletinin Fredericton kentindeki silahlı saldırıda en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer, halkı olayın yaşandığı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.
OLAYIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ HENÜZ PAYLAŞILMADI
Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.
YORUMLAR (1)
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Sıra Kanada''ya gelmiş demekki, Suud tehdidi yeni yaptı, bir oyunlar dönüyor Amerikan cephesindeCevap Yaz Yayından Kaldır