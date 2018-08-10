Kanada'da Silahlı Saldırı Sonucu En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kanada'da meydana gelen silahlı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BÖLGEDEN UZAK DURULMASI KONUSUNDA UYARI

Polis yetkilileri, ülkenin doğusunda yer alan New Brunswick eyaletinin Fredericton kentindeki silahlı saldırıda en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer, halkı olayın yaşandığı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

OLAYIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ HENÜZ PAYLAŞILMADI

Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.