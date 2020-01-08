Kanada'da silahlı saldırı
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Kanada'da silahlı saldırı

Kanada'nın başkenti Ottava'da yapılan silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

08.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:02
Kanada'da silahlı saldırı

'nın başkenti Ottava'da yapılan silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.


Kanada'nın başkenti Ottava'da yerel saatle 07.30 sularında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şehir merkezindeki Gilmour Street'te gerçekleşen olayda çok sayıda yaralı olduğunu belirtiliyor. Polis, olay yerinden uzak durulması konusunda çağrılarını sürdürüyor. - OTTAWA

Kaynak: İHA
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