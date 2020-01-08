Kanada'da silahlı saldırı
Kanada'nın başkenti Ottava'da yapılan silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
Kanada'nın başkenti Ottava'da yapılan silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
Kanada'nın başkenti Ottava'da yerel saatle 07.30 sularında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şehir merkezindeki Gilmour Street'te gerçekleşen olayda çok sayıda yaralı olduğunu belirtiliyor. Polis, olay yerinden uzak durulması konusunda çağrılarını sürdürüyor. - OTTAWA