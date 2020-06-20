Kanada'da silahlı saldırı: 1 ölü
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Kanada'da silahlı saldırı: 1 ölü

Kanada'da bir araca gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti.

Kanada'da silahlı saldırı: 1 ölü
20.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:41

Kanada'da bir araca gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti.Saldırıda hayatını kaybeden kişiye polisin kalp masajıyla müdahelesi sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Kanada'da hareketli saatler yaşandı. Ülkenin Toronto kentinde araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Kanada polisinden yapılan açıklamada, iki saldırganın, ABD'nin Kaliforniya eyaletine kayıtlı plakalı bir araçta sürücü koltuğunda oturan bir kişiye ateş açtığını duyurdu. Saldırıda ölen kişinin 30 yaşında olduğu belirtilirken; ABD vatandaşı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

'POLİSİN KALP MASAJI YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI'

Saldırının ardından iki kişinin bir araca binerek olay yerinden kaçtığı belirtildi. Saldırıya ilişkin henüz bir gözaltı gerçekleşmedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, silahlı bir kişinin saldırıda ölen kişinin içerisinde bulunduğu beyaz bir araca yaklaştığı ve daha sonra koşarak uzaklaştığı görüldü. Diğer bir görüntüde ise vurulan kişinin araçtan çıkarılmış halde yerde yattığı ve polisin de kalp masajı uyguladığı anlar yer aldı. Saldırıda hayatını kaybeden kişiye polisin kalp masajıyla müdahelesi sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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