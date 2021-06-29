Kanada'da rekor sıcaklıklardan bunalan ayılar çareyi havuzda buldu

- Kanada'da rekor sıcaklıklardan bunalan ayılar çareyi havuzda buldu Kanada'da son 2 günde rekor sıcaklıklar kaydedilirken, British Columbia eyaletinde sıcak havadan bunalan ayılar soluğu havuzda aldı.

- Kanada'da rekor sıcaklıklardan bunalan ayılar çareyi havuzda buldu

VANCOUVER - Kanada'da son 2 günde rekor sıcaklıklar kaydedilirken, British Columbia eyaletinde sıcak havadan bunalan ayılar soluğu havuzda aldı.

Kanada son 84 yılın en sıcak yazını geçiriyor. British Columbia eyaletinde hava sıcaklığı Pazar günü 46.1, dün de 47.5 santigrat derece kaydedilirken, ülkede son 2 günde art arda sıcaklık rekoru kırıldı. Eyalette sıcaklardan bunalan ayılar ise çareyi havuzda buldu. Anne ayı rekor sıcaklıklarda yavrularını yüzmeye getirirken, o anlar havuz sahibinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Yavru ayının havuzda yüzdüğü anlar izleyenleri gülümsetti. Suyla serinleyen ayılar bir süre sonra alanı terk etti.

Öte yandan Kanada'da şimdiye kadar en yüksek sıcaklık 45 santigrat derece ile 5 Temmuz 1937'de Saskatchewan eyaletinde kaydedilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı