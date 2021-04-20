Kanada'da Quebec Yüksek Mahkemesi dini sembol yasağını anayasaya uygun buldu
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Kanada'da Quebec Yüksek Mahkemesi dini sembol yasağını anayasaya uygun buldu

Kanada'da Quebec Yüksek Mahkemesi dini sembol yasağını anayasaya uygun buldu
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'da Quebec Eyalet Yüksek Mahkemesi, kamuda çalışanların görevleri sırasında dini semboller kullanmasını yasaklayan düzenlemeyi anayasaya uygun buldu.

Kanada'da Quebec Eyalet Yüksek Mahkemesi, kamuda çalışanların görevleri sırasında dini semboller kullanmasını yasaklayan düzenlemeyi anayasaya uygun buldu.

Quebec Eyalet Yüksek Mahkemesi, Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) tarafından açılan davanın bugünkü oturumunda karara vardı.

Mahkeme Hakimi Marc-André Blanchard, kamu çalışanlarının görev süreleri boyunca başörtüsü dahil "dini sembol kullanmalarını" yasaklayan yasanın anayasa ile çelişmediğine ancak azınlık eğitim haklarına aykırı olduğuna hükmetti.

Yüksek Mahkeme, eyalette Fransızca konuşulduğunu, İngilizce eğitim veren okullardaki öğretmenlerin "azınlık hakları" gereğince yasanın kapsamında yer alamayacağı kararına vardı.

Yasanın mimarı olarak bilinen Quebec Adalet Bakanı Simon Jolin-Barrette, karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Barrette, kararın eyalet genelinde dil ayrımına göre bölünmeye neden olacağına işaret ederek, "Ulusal Meclis'te kabul edilen tüm yasaların herkes için geçerli olması lazım. Karara katılmıyoruz." dedi.

"Yargıç mücadelemizin kısmen başarılı olduğuna karar verdi"

Yasanın iptali için davayı açan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi Quebec Direktörü Yusuf Faqiri de yaptığı açıklamada, açıklanan kararın mücadeleyi gerektirdiğini belirterek hakimin kısmen de olsa yasada anayasaya aykırılık bulduğuna işaret etti.

Faqiri, "Mücadelemize 17 Haziran 2019'da, yasanın kabul edilmesinin ertesi günü başladık. Bu yasa, başörtüsü takan Müslümanların seçilmiş temsilci, öğretmen, savcı veya polis memuru olmasını yasakladı. O zamandan beri, Kanadalılar ve Quebecliler olarak özgürlükleriniz için savaşmayı asla bırakmayacağımızı söyledik. Bugün önemli bir gün. Bugün bir Quebec yargıcı, mücadelemizin kısmen başarılı olduğuna karar verdi. Bu önemli bir adımdır. " değerlendirmesinde bulundu.

Kanada'nın Quebec eyaletinde hükümet, 2019 yılı Haziran ayında çıkardığı yasa ile kamuda görev yapan öğretmen, polis, yargı mensupları ve memurların görev süresince dini sembolleri kullanmalarını yasaklamıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da karşı çıktığı yasanın iptali için Kanada Müslümanları Ulusal Konseyinin önümüzdeki günlerde Kanada Yüksek Mahkemesine başvurması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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