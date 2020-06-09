Kanada'da polisler için "vücut kamerası" uygulaması gündemde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, halkın polise olan güvenini artırması amacıyla polis memurlarının vücut kameraları ile donatılmasını istedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, halkın polise olan güvenini artırması amacıyla polis memurlarının vücut kameraları ile donatılmasını istedi.

ABD'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler birçok ülkede devam ediyor. Polisin aşırı güç kullanımına karşı protestolar, Kanada'ya da sıçradı. Yetkililer, polis vahşeti iddiasıyla ilgili birçok durumu araştırırken Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan önemli bir açıklama geldi. Trudeau yaptığı açıklamada, halkın polise olan güvenini artırması amacıyla ülkedeki polis memurlarının vücut kameraları ile donatılması talebinde bulundu. Vücut kameralarının benimsenmesini, bu konuda mümkün olduğunca çabuk ilerlenmesi gerektiğini ifade eden Trudeau, bu hafta eyalet yöneticileriyle görüşüp konuyu neticelendirmek istediğini ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini belirtti.

Vücut kamerası uygulaması ile suistimal şikayetlerinin sayısının azalabileceği, polislere karşı kamu güvenliğinin artabileceği düşünülürken, bazı hükümet ve polis teşkilatı üyelerinin bu duruma sıcak bakmadığı ifade edildi. - TORONTO

Kaynak: İHA