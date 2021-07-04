Kanada'da orduyla çalışan Afgan tercümanlar için kampanya başlatıldı

Kanada ordusunun NATO misyonu kapsamında Afganistan'da görev yaptığı yıllarda çalıştığı binlerce Afgan tercümanın aileleriyle Kanada'ya getirilmeleri için kampanya başlatıldı.

Kanada ordusunun NATO misyonu kapsamında Afganistan'da görev yaptığı yıllarda çalıştığı binlerce Afgan tercümanın aileleriyle Kanada'ya getirilmeleri için kampanya başlatıldı.

Afganistan'daki ABD askerlerinin de çekilmesi ile geçmişte Kanada ve NATO askerlerine tercümanlık yapan binlerce kişinin hayatının tehlikede olduğu belirtilen kampanyada, Kanada hükümetine bu kişilere ve ailelerine ülkede oturum izni vermesi istendi.

Öncülüğünü ordudan emekli olan Dave Morrow'un yaptığı kampanya, halen sosyal medya hesapları ile http://www.afghaninterpreters.ca/ isimli internet sitesinden yürütülüyor.

Dave Morrow, kendisinin de Afganistan'da görev yaptığını belirttiği tanıtım videosunda, Kanada'nın 2009-2011 yılları arasında açtığı özel bir göçmenlik programı ile 800 Afgan tercüman ve ailesini ülkeye getirdiğini hatırlattı.

Geride kalan binlerce Afgan tercümanın, Taliban'ın kontrolüne geçmeye başlayan şehirlerde hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkati çeken Dave Morrow, bu konudaki adımların 11 Eylül 2021 tarihine kadar atılması gerektiği uyarısında bulundu.

Morrow, "Kanada tarihinin en uzun savaşı bitmedi. Yüzlerce Afgan tercüman ve aileleri, Taliban'ın ölüm ve zulüm tehdidiyle karşı karşıya." dedi.

NATO kapsamında Ekim 2001'de Afganistan'a asker gönderen Kanada, 2014 yılında aldığı kararla askerlerini geri çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan