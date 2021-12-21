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Kanada'da Omicron kaynaklı vakalar artıyor

Kanada'da Omicron kaynaklı vakalar artıyor
AA / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı hızla yayılıyor.

Kanada'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı hızla yayılıyor.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, Kanada'da ilki 29 Kasım'da görülen Omicron varyantı, son üç haftada 1848 rakamına ulaştı.

Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle ülke nüfusunun en yoğun olduğu Ontario ve Quebec eyaletlerinde, bar, lokanta, spor salonları, okullar ve sinema gibi toplu bulunan mekanlarda yeniden kapanmaya gidildi.

Montreal Belediye Başkanı Valerie Plante, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için tecritte olduğu evinden sanal bir basın toplantısı düzenleyerek, "Omicron varyantının neden olduğu türbülansla daha iyi başa çıkmak için" yeni bir olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini açıkladı.

Montreal'de OHAL, salgının başlamasıyla ilan edilmiş ve 17 ay yürürlükte kaldıktan sonra ağustos ayında sona ermişti.

Bu arada, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Joly, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hızlı bir Kovid-19 testi yaptığını ve pozitif çıktığını, halk sağlığı yönergelerini izleyerek tecrit altında olduğunu belirtti.

Halkı yalnızca testlere güvenmemeye ve aşı olmaya çağıran Joly, "Lütfen dikkatli olmaya devam edin, temaslarınızı sınırlayın ve halk sağlığı kurallarına uyun. Bunu birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

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AA / Seyit Aydoğan - Son Dakika Haberleri

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