Kanada'da Noel'de karantina kararı
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Kanada'da Noel'de karantina kararı

21.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:47
Kanada'da Noel'de karantina kararı

Kanada'nın en kalabalık nüfusa sahip eyaleti Ontario'da Noel döneminde karantina uygulaması kararı alındı.

Kanada'nın en kalabalık nüfusa sahip eyaleti Ontario'da Noel döneminde karantina uygulaması kararı alındı.

Kanada'nın Ontario eyaleti başkanı Doug Ford, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında karantina kararının alındığını duyurdu. Eyaletin Toronto ve Ottawa bölgelerinde karantinanın 26 Aralık'ta başlayacağı, 23 Ocak'a kadar süreceği ifade edilirken; diğer bölgelerde 26 Aralık'tan 9 Ocak'a kadar süreceği ifade edildi. Ford, karantina süresince okulların yüz yüze dersler için kapatılacağını, eyaletteki ilkokulların ve kuzeydeki liselerin 11 Ocak'a kadar uzaktan öğrenim yapacağını açıkladı. Eyaletin güney kesimindeki liselerin ise 25 Ocak'a kadar uzaktan öğrenime devam edeceği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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