Kanada'da Müslümanların soykırımını savunan 1 kişi tutuklandı Kanada'da Müslümanlara karşı soykırımı savunduğu iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

Kanada'da Müslümanlara karşı soykırımı savunduğu iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

Kanada'nın Quebec eyaletinde yaşayan 62 yaşındaki Andre Audet isimli şahıs, Müslümanlara karşı soykırımı savunduğu ve Başbakan Justin Trudeau'ya nefret söyleminde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Polis tarafından "Rahatsız Edici Online Yayınlar" adı altında yapılan araştırmada Audet'in tutuklanmasına karar verildi. Audet'in takma isimler ile açtığı 100'den fazla sosyal medya hesabı üzerinden Müslümanlara ve Trudeau'ya karşı nefret söylemlerinde bulunması nedeniyle geçen sene Aralık ayından bu yana hakkındaki soruşturma devam ediyordu. Kanada polisi, Audet'in sosyal medya hesapları üzerinden Müslümanlara karşı yapılan soykırımlara teşvik ettiği ve Başbakan Trudeau'nun öldürülmesi için çağrıda bulunduğunu aktardı.

Kanada polisi, yapılan kapsamlı araştırma sonucunda Audet'in "soykırımın savunulması", "kamu nefreti oluşturma" ve "bir gazeteciye yönelik saldırı" ile suçlandığını duyurdu. Audet'in bugün mahkeme karşısına çıkması bekleniyor. - QUEBEC

Kaynak: İHA