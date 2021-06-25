Kanada'da Müslüman kız kardeşlere saldırı
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Kanada'da Müslüman kız kardeşlere saldırı

Kanada'da Müslüman kız kardeşlere saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kanada'nın St. Albert kentinde maskeli bir kişi, başörtülü iki kız kardeşe saldırdı.

Kanada'nın St. Albert kentinde maskeli bir kişi, başörtülü iki kız kardeşe saldırdı. Kadınlardan birini yere iterek bayıltan, diğerinin ise boğazına bıçak dayanan saldırgan kayıplara karışırken polis, olayı nefret suçu kapsamında soruşturuyor.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Müslüman aileye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının yankıları sürerken ülkede yeni bir nefret suçu daha işlendi. St. Albert kentinde 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen maskeli bir adamın, başörtülü iki kız kardeşe saldırdığı bildirildi. Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, Alderwood Park yakınlarındaki bir patikada yürüyen iki kız kardeşe yaklaşan bir adamın, kadınlardan birini başörtüsünden tutarak yere itip bayılttığı, diğerinin ise boğazına bıçak dayayarak hakaretler yağdırdığı ifade edildi. Saldırganın kayıplara karıştığı, bilinci yerine gelen kadının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğerinin ise hafif şekilde yaralandığı ancak hastaneye kaldırılmadığı aktarıldı. Saldırının nefret suçu kapsamında soruşturulduğu belirtildi.

St. Albert Belediye Başkanı Cathy Heron ise söz konusu saldırıyı "iç terör eylemi" olarak nitelendirdi. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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