Kanada'da Müslüman anne ve kızı ölümle tehdit eden şahıs hakim karşısına çıkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanada'da Müslüman anne ve kızı ölümle tehdit eden şahıs hakim karşısına çıkacak

Kanada'da Müslüman anne ve kızı ölümle tehdit eden şahıs hakim karşısına çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kanada'nın Hamilton şehrinin Ancaster bölgesinde Müslüman anne ve kızı ölümle tehdit eden şahıs, hakim karşısına çıkacak.

Kanada'nın Hamilton şehrinin Ancaster bölgesinde Müslüman anne ve kızı ölümle tehdit eden şahıs, hakim karşısına çıkacak.

Kanada'nın Hamilton şehrinin Ancaster bölgesinde geçtiğimiz pazartesi günü Müslüman anne ve kızına karşı nefret suçu işlediği iddiasıyla 40 yaşındaki Vince Licata isimli şahıs, Hamilton polisi tarafından gözaltına alındı. Yerel saatle 21.30 sularında Ancaster Meadowlands'daki bir otoparkta aracıyla park yerinden çıkmaya hazırlanan Licata'nın otoparkta yürüyen anne ve kızın üstlerine arabasını sürdüğü ifade edildi.

Şüphelinin daha sonra Müslüman toplumu hedef alan söylemler kullandığı ve anne ve kıza yönelik tehditler savurmaya başladığı iddia edilirken, anne ve kızın sözlü saldırının ardından caddenin diğer tarafına koşarak çalılıkların arkasına saklandığı aktarıldı. Anne ve kızın yanına giderek ölümle tehdit eden zanlının, daha sonra kurbanlardan birinin çığlık atarak yardım istemesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştığı ifade edildi.

Licata, 3 ölümle tehdit ve 2 silahla saldırı, tehlikeli operasyon ve denetimli serbestliğe uymama suçlamalarıyla perşembe günü hakim karşısına çıkacak.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün Hamilton'da Müslüman kadınlara yönelik İslamofobik saldırıdan derinden rahatsızım ve bu şiddet içeren, nefret dolu ve tiksindirici davranışı şiddetle kınıyorum. Ülkemizde veya hiçbir topluluğumuzda yeri yoktur. Bir arada durmaya ve harekete geçmeye devam edeceğiz" dedi. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş İlyas Tetik Levent Yüksel Mahsun Kırmızıgül
Spor Fatih Terim Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanada'da Müslüman anne ve kızı ölümle tehdit eden şahıs hakim karşısına çıkacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 22:59:56. #1.16#

title