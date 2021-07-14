Kanada'da Müslüman anne-kıza İslamofobik saldırı
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Kanada'da Müslüman anne-kıza İslamofobik saldırı

Kanada'da Müslüman anne-kıza İslamofobik saldırı
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'nın Hamilton kentinde, Müslüman anne ile kızı, bir kişinin İslamofobik saldırısına maruz kaldı.

Kanada'nın Hamilton kentinde, Müslüman anne ile kızı, bir kişinin İslamofobik saldırısına maruz kaldı.

Hamilton Polisinden yapılan açıklamaya göre, kentin Ancaster Meadowlands bölgesindeki bir otoparkta yürüyen anne ile kızın üzerine doğru bir araç gelmeye başladı.

Polisin açıklamasına göre sürücü, başörtülü olan anne ve kızına Müslüman toplumu hedef alan ırkçı hakaretler ve tehditler savurmaya başladı.

62 yaşındaki anne ve 26 yaşındaki kızı caddenin karşısına koşup çalıların arkasına saklandı. Polis, adamın onları aradığını ve bulduğunda öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Kadınlardan birinin çığlık atarak koşması üzerine olaya çevredekilerin müdahale ettiğini duyuran Hamilton Polisi, görgü tanıklarının verdiği bilgilerle saldırganı yakaladı.

40'lı yaşlardaki saldırgan, nefret suçu nedeniyle gözaltına alındı.

Aile adına hazırlanan yazılı açıklamayı basına dağıtan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi NCCM, bu aşamada ailenin kimlik bilgilerinin açıklanmayacağını duyurdu.

Ailenin açıklamasında ise şu görüşlere yer verildi:

"Ailemize yapılan saldırıdan sonra sarsıldık ama kırılmadık. Açık konuşalım, bu kişi ailemizi terörize etmeye çalıştı. Bu kişi tehlikeli bir şekilde aile üyelerimize doğru aracını sürdü. Onlara küfürler etti. Onları ırkçı ve İslamofobik hakaretlerle lanetledi. Onları öldürmekle tehdit etti. Onları aracıyla kaçırmaya çalıştı. London kentindeki saldırının ışığında, bu ailemiz için inanılmaz derecede ürkütücü. Yeter artık. Hükümet daha güçlü adımlar atmayı taahhüt etmelidir. Ailemiz ciddi şekilde zarar görebilirdi ve bu olayların devam etmesine izin veremeyiz."

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 8 Haziran günü gerçekleşen terör saldırısında, aracını kaldırımda yürümekte olan Müslüman bir ailenin üzerine süren saldırgan, aynı aileden 4 kişinin ölümüne neden olurken, 9 yaşındaki bir erkek çocuk da ağır yaralamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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