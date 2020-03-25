Kanada'da Mississauga kentindeki nehir kırmızıya büründü Kanada'nın Mississauga kentindeki Etobicoke Nehri, bölgedeki fabrikadan 400 litre kırmızı mürekkep sızması sonucu kırmızıya büründü.

Kanada'nın Mississauga kentindeki Etobicoke Nehri, bölgedeki fabrikadan 400 litre kırmızı mürekkep sızması sonucu kırmızıya büründü.

Kanada'nın Mississauga kentindeki Etobicoke Nehri kırmızıya büründü. Kent sakinleri yürüyüşe çıktıklarında nehir kenarına geldiklerinde kırmızıya bürünen nehri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı kent sakinleri yaşanan olayı sosyal medyada paylaşarak dünyanın sonunun geldiğini savundu. Pearson Uluslararası Havalimanı'nın batısında kalan bölgenin bağlı olduğu belediyeler sosyal medyadaki söylentiler üzerine açıklama yaptı. Yetkililer, nehre kazara 400 litre kırmızı mürekkep döküldüğü bildirdi. Açıklamada, "Kuzey Mississauga'daki bir fabrikada kaza meydana geldi ve kırmızı mürekkep döküldü. Peel belediye personeli, Çevre Koruma ve Park Bakanlığı personeli tarafından nehirde yapılan kontrollerde hiçbir ölü balık ya da vahşi yaşamda hasar görülmedi" denildi.

Belediyeye bağlı ekiplerin olay yerine gelerek temizleme çalışmalarına başladığı aktarıldı. Öte yandan Ontario eyaletinde korona virüs salgını nedeniyle yürüyüş parkurlarının süresiz olarak kapatıldığı duyuruldu. - TORONTO

Kaynak: İHA